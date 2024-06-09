ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль спас 4 заложников, похищенных ХАМАСом: в ходе операции погибли 55 палестинцев

Воскресенье 09 июня 2024 04:10
UA EN RU
Израиль спас 4 заложников, похищенных ХАМАСом: в ходе операции погибли 55 палестинцев Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израиль заявил, что спас четырех заложников, похищенных во время атаки ХАМАСа 7 октября. Была проведена самая масштабная операция по освобождению заложников с начала войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в центре города, где проводилась операция, шли ожесточенные бои, в ходе которых по меньшей мере 55 человек, в том числе дети, были убиты.

Армия Израиля заявила, что спасла 25-летнюю Ноа Аргамани; 21-летнего Альмога Меир Яна; 27-летнего Андрея Козлова и 40-летнего Шломи Зива. Их освободили в двух отдельных местах в центре Газы.

Общее количество спасенных пленных достигло семи.

Аргамани стала одной из самых узнаваемых заложниц, похищенных с музыкального фестиваля на юге Израиля. Видео с ней было одним из первых, распространённых в интернете.

Министр обороны Йоав Галлант назвал спасение "героической операцией" и заявил, что армия будет продолжать борьбу до тех пор, пока не вернут всех заложников.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 г. боевики ХАМАС напали на Израиль. Они убили больше тысячи и захватили в заложники сотни людей. Израиль в ответ приступил к военной операции против террористов в Газе.

Впоследствии боевики освободили около 120 человек в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных.

ООН установила случаи сексуального насилия против женщин во время атаки ХАМАСа на Израиль.

В ходе операции, начатой ​​ЦАХАЛом в Секторе Газа с целью уничтожения боевиков и освобождения заложников, погибли более 36 700 палестинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут