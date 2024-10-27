UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ізраїль вразив дві секретні бази Ірану під час атаки, - AP

Фото: Ізраїль вразив дві секретні бази Ірану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Атака Ізраїлю на Іран пошкодила дві секретні військові бази за межами Тегерану. На це вказують супутникові фотографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

 Фото: супутникові знімки (apnews)

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на попередню атаку балістичними ракетами. Серії вибухів були зафіксовані в Тегерані та інших містах.

Ізраїльські сили підтвердили інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.

Іран та Ірак закрили свій повітряний простір для захисту від можливих подальших атак.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, перша хвиля ударів була націлена на об’єкти, пов’язані з виробництвом ракети та протиповітряною обороною.

Через деякий час після ударів Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила нічну операцію проти військових об'єктів Ірану. Міністерство закордонних справ Ірану різко засудило дії Ізраїлю, наголосивши на праві країни на самозахист. У той же час деякі ЗМІ зазначили, що Іран, можливо, через посередника передав, що не планує зараз відповідати на атаки Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран