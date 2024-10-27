Ізраїль вразив дві секретні бази Ірану під час атаки, - AP

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на попередню атаку балістичними ракетами. Серії вибухів були зафіксовані в Тегерані та інших містах.

Ізраїльські сили підтвердили інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.

Іран та Ірак закрили свій повітряний простір для захисту від можливих подальших атак.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, перша хвиля ударів була націлена на об’єкти, пов’язані з виробництвом ракети та протиповітряною обороною.

Через деякий час після ударів Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила нічну операцію проти військових об'єктів Ірану. Міністерство закордонних справ Ірану різко засудило дії Ізраїлю, наголосивши на праві країни на самозахист. У той же час деякі ЗМІ зазначили, що Іран, можливо, через посередника передав, що не планує зараз відповідати на атаки Ізраїлю.

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