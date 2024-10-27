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Израиль поразил две секретные базы Ирана во время атаки, - AP

Фото: Израиль поразил две секретные базы Ирана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Атака Израиля на Иран повредила две секретные военные базы за пределами Тегерана. На это указывают спутниковые фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Фото: спутниковые снимки (apnews)

Ответ Израиля на иранскую атаку

Напомним, что вчера, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на предварительную атаку баллистическими ракетами. Серии взрывов были зафиксированы в Тегеране и других городах.

Израильские силы подтвердили информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство для защиты от возможных последующих атак.

По сообщению израильских СМИ, первая волна ударов была нацелена на объекты, связанные с производством ракеты и противовоздушной обороной.

Спустя время после ударов Армия обороны Израиля сообщила, что завершила ночную операцию против военных объектов Ирана. Министерство иностранных дел Ирана резко осудило действия Израиля, отметив права страны на самозащиту. В то же время, некоторые СМИ отметили, что Иран, возможно, через посредника передал, что не планирует сейчас отвечать на атаки Израиля.

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