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Ізраїль вперше експортуватиме нафту до Європи

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Ізраїль, Вівторок 14 лютого 2023 21:31
Ізраїль вперше експортуватиме нафту до Європи Фото: Ізраїль вперше експортуватиме нафту до Європи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ізраїль вперше в історії експортує власну нафту до країн Європи. Її було видобуто у родовищі Каріш у східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Дане родовище є флагманським проектом лондонської компанії "Energean".

"Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш", - сказано в повідомленні.

При цьому плавуча установка "Energean" являється частиною проекту, який був політично суперечливим через розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами. Пр цьому видобуток нафти там став можливий після угоди, укладеної за підтримки США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту знизилися у вівторок, 14 лютого, після того, як уряд США заявив, що випустить більше сирої нафти зі свого Стратегічного нафтового резерву (SPR).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світових цін на нафту у 2023 році на 16,2%. 2024 року ціни впадуть ще на 7,1%.

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