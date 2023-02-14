Израиль впервые будет экспортировать нефть в Европу

Израиль впервые в истории экспортирует свою нефть в страны Европы. Она была добыта в месторождении Кариш в восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Данное месторождение является флагманским проектом лондонской компании Energean. "Первая партия нефти за границу была загружена в понедельник с плавучей установки для хранения и разгрузки нефти Energean Power, гигантского судна, используемого для разработки газового месторождения Кариш", - говорится в сообщении. При этом плавучая установка "Energean" является частью проекта, который был политически противоречивым из-за расположения на некогда спорной морской границе между израильскими и ливанскими водами. При этом добыча нефти там стала возможна после соглашения, заключенного при поддержке США.