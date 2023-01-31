МВФ прогнозує падіння світових цін на нафту в найближчі два роки

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світових цін на нафту у 2023 році на 16,2%. 2024 року ціни впадуть ще на 7,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на World Economic Outlook за січень 2023 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середня ціна Brent, Dubai Fateh та West Texas Intermediate складе 81,13 доларів за барель у 2023 році та 75,36 доларів у 2024 році.

Крім того, МВФ очікує, що неенергетична сировина у 2023 році подешевшає на 6,3%, у 2024 році - на 0,4%.