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Ізраїль вперше брав участь в обговоренні "формули миру" у Давосі, - посол

Фото: Всесвітній економічний форум у Давосі (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїль вперше брав участь в обговоренні ініційованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру" у швейцарському Давосі. Це відбулося 15 січня на зустрічі радників із питань нацбезпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня", - розповів дипломат.

За словами посла, на четвертій зустрічі радників із національної безпеки у Давосі ізраїльську сторону представляв заступник голови Ради національної безпеки.

Досі Ізраїль не брав участі у подібних зустрічах стосовно української "формули миру".

Зустріч у Давосі щодо "формули миру"

Раніше повідомлялося, що 15 січня у Давосі (Швейцарія) на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".

Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Додамо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 15 січня учасники обговорювали глобальні загрози та виклики. Так, на порядку денному форуму: загрози глобальній безпеці через війну в Україні та збройний конфлікт Ізраїлю з терористами ХАМАС, подолання проблем в економіці, розвиток штучного інтелекту, створення робочих місць, стратегія клімату.

Українська формула миру

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид; потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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