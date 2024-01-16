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Израиль впервые участвовал в обсуждении "формулы мира" в Давосе, - посол

Автор: Владимир Костырин

Израиль впервые участвовал в обсуждении инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира" в швейцарском Давосе. Это произошло 15 января на встрече советников по нацбезопасности и внешнеполитических советников лидеров стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

"Израиль впервые принял участие в состоявшемся в начале недели обсуждении "формулы мира" Зеленского", - рассказал дипломат.

По словам посла, на четвертой встрече советников по национальной безопасности в Давосе израильскую сторону представлял заместитель председателя Совета национальной безопасности.

До сих пор Израиль не участвовал в подобных встречах по украинской "формуле мира".

Встреча в Давосе по "формуле мира"

Ранее сообщалось, что 15 января в Давосе (Швейцария) на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов "формулы мира".

В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Добавим, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе 15 января участники обсуждали глобальные угрозы и вызовы. Так, на повестке дня форума: угрозы глобальной безопасности из-за войны в Украине и вооруженный конфликт Израиля с террористами ХАМАС, преодоление проблем в экономике, развитие искусственного интеллекта, создание рабочих мест, стратегия климата.

Украинская формула мира

Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую сохранность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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