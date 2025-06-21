Ізраїль вночі завдав масштабних ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану

Ізраїль вночі провів масштабні удари по ядерних і військових об’єктах Ірану. В результаті пошкоджено ключові інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За інформацією оборони Ізраїлю, завдяки знищенню пускових установок ракети не встигли бути запущені по території країни.

Крім того, ізраїльські військові знищили вантажівки, що перевозили дрони для атак по Ізраїлю, а також пошкодили інфраструктуру для зберігання і запуску балістичних ракет, іранські радари та системи ППО.

За даними ЦАХАЛу, у операції взяли участь близько 50 винищувачів, які скинули понад 150 боєприпасів. Внаслідок ударів було завдано "значної шкоди" виробничим потужностям ядерної програми Ірану.

Серед них - ядерний комплекс у Ісфахані, виробничі об’єкти центрифуг, а також чотири пускові установки балістичних ракет із запальною підготовкою.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про серію авіаударів, які відбулися вночі по десятках цілей в Ірані.

Операція Ізраїлю в Ірані

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" проти Ірану 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах. ЦАХАЛ знищив високопоставлених військових і фахівців, які мали стосунок до іранської ядерної програми.

20 червня стало відомо, що Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата. Удар було завдано в центрі Тегерана.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив, що Єврейська Держава готується посилити удари по Ірану, щоб дестабілізувати режим.

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