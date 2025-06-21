Израиль ночью нанес масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана

Израиль ночью провел масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате повреждены ключевые инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Армия обороны Израиля сообщила о серии авиаударов, которые произошли ночью по десяткам целей в Иране.

Среди них - ядерный комплекс в Исфахане, производственные объекты центрифуг, а также четыре пусковые установки баллистических ракет с зажигательной подготовкой.

По данным ЦАХАЛа, в операции приняли участие около 50 истребителей, которые сбросили более 150 боеприпасов. В результате ударов был нанесен "значительный ущерб" производственным мощностям ядерной программы Ирана.

Кроме того, израильские военные уничтожили грузовики, перевозившие дроны для атак по Израилю, а также повредили инфраструктуру для хранения и запуска баллистических ракет, иранские радары и системы ПВО.