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Ізраїль влаштує будь-яка угода, якщо Іран не стане ядерною державою, - посол Бродський

Ізраїль, Понеділок 07 липня 2025 09:39
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Ізраїль влаштує будь-яка угода, якщо Іран не стане ядерною державою, - посол Бродський Фото: Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Ізраїль послав Ірану сигнал у максимально дохідливій формі. Надалі може бути укладено угоду, за якою Тегеран відмовиться від планів зі створення ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, Іран за наявності бажання і можливості може відновити ядерну програму, що займе щонайменше кілька років.

"Але ми очікуємо, що основний ефект від цієї операції буде в тому, що Іран не захоче відновлювати свою ядерну програму. А в ідеалі - дійде до угоди зі Сполученими Штатами про те, що він не буде розвивати військову ядерну програму. Я думаю, що наш меседж було надіслано в максимально дохідливій формі", - сказав він.

Бродський вважає, що Іран піде на угоду з президентом США Дональдом Трампом якнайшвидше, і у Сполучених Штатів такі самі очікування.

"Будь-яка угода, яка створить ефективний механізм, що не дає змоги Ірану стати ядерною державою, нас влаштує", - сказав він.

Бродський допустив участь МАГАТЕ як гаранта угоди.

"Іран, по-перше, повинен зобов'язатися не відновлювати військову ядерну програму. А по-друге, має бути чіткий механізм контролю і санкцій у разі порушення цих обіцянок. Як технічно це зробити - це буде предметом переговорів зі США. Але є спосіб це зробити", - додав посол.

За його словами, якщо Іран зацікавлений розвивати мирний атом - то це теж можна зробити, наприклад, шляхом імпорту з інших країн урану, збагаченого до певного рівня, що не дає змоги його використовувати для створення ядерної бомби.

"Я знаю, що на різних етапах таке питання обговорювалося, але Іран відмовився. І це був ще один знак того, що вони все-таки розвивають свою військову ядерну програму. Інакше для чого їм збагачувати уран на більш високому рівні?" - сказав Бродський.

Ліквідація ядерної програми Ірану

Нагадаємо, Ізраїль 13 червня розпочав повітряну операцію проти Ірану і домігся значних успіхів у боротьбі з ядерною програмою Тегерана і його ракетними можливостями.

Крім того, США 22 червня завдали удару по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Тегерана була остаточно зупинена, але Іран може відновити її в іншому місці.

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