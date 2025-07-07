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Израиль устроит любая сделка, если Иран не станет ядерным государством, - посол Бродский

Израиль, Понедельник 07 июля 2025 09:39
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Израиль устроит любая сделка, если Иран не станет ядерным государством, - посол Бродский Фото: Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Израиль послал Ирану сигнал в максимально доходчивой форме. В дальнейшем может быть заключено соглашение, по которому Тегеран откажется от планов по созданию ядерного оружия.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, Иран при наличии желания и возможности может восстановить ядерную программу, что займет как минимум несколько лет.

"Но мы ожидаем, что основной эффект от этой операции будет в том, что Иран не захочет восстанавливать свою ядерную программу. А в идеале - придет к соглашению с Соединенными Штатами о том, что он не будет развивать военную ядерную программу. Я думаю, что наш месседж был послан в максимально доходчивой форме", - сказал он.

Бродский считает, что Иран пойдет на сделку с президентом США Дональдом Трампом в самое кратчайшее время, и у Соединенных Штатов такие же ожидания.

"Любая сделка, которая создаст эффективный механизм, не позволяющий Ирану стать ядерным государством, нас устроит", - сказал он.

Бродский допустил участие МАГАТЭ в качестве гаранта сделки.

"Иран, во-первых, должен обязаться не возобновлять военную ядерную программу. А во-вторых, должен быть четкий механизм контроля и санкций в случае нарушения этих обещаний. Как технически это сделать - это будет предметом переговоров с США. Но есть способ это сделать", - добавил посол.

По его словам, если Иран заинтересован развивать мирный атом - то это тоже можно сделать, например, путем импорта из других стран урана, обогащенного до определенного уровня, который не позволяет его использовать для создания ядерной бомбы.

"Я знаю, что на разных этапах такой вопрос обсуждался, но Иран отказался. И это был еще один знак того, что они все-таки развивают свою военную ядерную программу. Иначе для чего им обогащать уран на более высоком уровне?" - сказал Бродский.

Ликвидация ядерной программы Ирана

Напомним, Израиль 13 июня начал воздушную операцию против Ирана и добился значительных успехов в борьбе с ядерной программой Тегерана и его ракетными возможностями.

Кроме того, США 22 июня нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, но Иран может возобновить ее в другом месте.

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