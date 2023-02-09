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Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами на випадок атак Тегерану, - посол

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Іран вже використовував проти Ізраїлю свої дрони, які зараз росіяни застосовують у війні. Тому ізраїльська сторона зацікавлена у вивченні досвіду українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

При цьому, на його думку, важко оцінити можливість передачі від іранської сторони для росіян балістичних ракет, але питання дронів також є таким, що турбує Ізраїль.

"Оскільки ми розуміємо, що ці дрони активно використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю, і вже були такі спроби. Але це не було настільки масово, як це робиться проти України. Тому, як це цинічно не звучало б, але ми вчимося на вашому досвіді, вивчаємо як вам вдається справлятися з іранськими дронами", - зазначив Бродський.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони.

Також повідомлялося, що США та Ізраїль обговорювали можливості припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе.

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ІзраїльІранТегерандрони