Израиль изучает опыт Украины в борьбе с иранскими дронами на случай атак Тегерана, - посол

При этом, по его мнению, трудно оценить возможность передачи от иранской стороны для россиян баллистических ракет, но вопрос дронов также является таким, что беспокоит Израиль.

"Поскольку мы понимаем, что эти дроны активно используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля, и уже были такие попытки. Но это не было настолько массово, как это делается против Украины. Поэтому, как бы это цинично не звучало, но мы учимся на вашем опыте, изучаем, как вам удается справляться с иранскими дронами", - отметил Бродский.

Напомним, недавно в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах.

Также сообщалось, что США и Израиль обсуждали возможности прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок в РФ дронов-камикадзе.

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