Ізраїль висунув ультиматум ХАМАСу: що він передбачає

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що якщо угода щодо обміну заручниками буде досягнута, Тель-Авів призупинить операцію. Водночас ЦАХАЛ продовжує підготовку до операції, а Єгипет поновив зусилля щодо звільнення заручників після кількох тижнів, коли здавалося, що ці зусилля зайшли у глухий кут.

"Звільнення заручників є для нас головним пріоритетом. Якщо буде можливість укласти угоду, ми це зробимо", - сказав Кац, хоча і підкреслив, що це не вплине на загальну мету війни, яка полягає у знищенні ХАМАСу.

Він виступив після того, як єгипетська делегація перебувала в Ізраїлі у п'ятницю для переговорів з Ізраїлем про можливість укладення нової угоди.

ХАМАС обдумує пропозицію Ізраїлю

ХАМАС зазначив, що отримав у суботу офіційну відповідь Ізраїлю на свою останню пропозицію про припинення вогню і вивчить її перед тим, як надати свою відповідь.

Йдеться про можливість звільнення від 20 до 40 заручників - жінок, людей похилого віку та поінформованих осіб - в обмін на паузу у війні, яка в минулому тривала шість тижнів. Очікується, що Ізраїль також звільнить палестинських в'язнів і терористів, що утримуються в його в'язницях.

ХАМАС наполягає на тому, що він хоче остаточного припинення війни. Посередники намагалися просунути це питання без негайного вирішення, адже Ізраїль наполягав на тому, що ХАМАС не може більше залишатися у Секторі Газа та повинен завершити свою військову операцію з його знищення.

У п'ятницю ізраїльські чиновники заявили своїм єгипетським колегам, що Ізраїль готовий дати переговорам про звільнення заручників "останній шанс" досягти угоди з ХАМАС, перш ніж продовжувати вторгнення у Рафах.

"Ізраїль сказав Єгипту, що він серйозно ставиться до підготовки до операції в Рафаху і що він не дозволить ХАМАСу тягнути час", - цитує агентство Axios одного з ізраїльських чиновників.

Катар готовий допомогти

Незвичайним кроком стало інтерв'ю речника МЗС Катару Маджеда аль-Ансарі ізраїльському телеканалу KAN News. Катар також працював разом з Єгиптом над укладенням угоди.

"З кожним днем затримки в досягненні угоди гине дедалі більше людей, а життя заручників опиняється під загрозою. Ізраїль та ХАМАС можуть зробити більше для досягнення угоди зараз", - сказав він додавши, що існують вузькополітичні міркування, що перешкоджають цьому процесу.

"Ми висловили своє розчарування рівнем прихильності обох сторін. Ми переоцінюємо нашу роль як посередників, виходячи з того, наскільки серйозно налаштовані обидві сторони і наскільки важливо досягти угоди. Ми вважаємо, що з обох сторін можна зробити набагато більше, і що ми робимо все, що у наших силах, і нам слід посилити тиск на обидві сторони. Щоб досягти цього", - сказав він.

Він також висловив сподівання, що ізраїльська операція в Рафаху "вплине на переговорний процес" і що ескалація на місцях також ставить під загрозу заручників.

29-30 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Саудівську Аравію, щоб зустрітися з регіональними партнерами й обговорити зусилля, спрямовані на припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.

Під час цієї поїздки візит Блінкена до Ізраїлю не запланований.