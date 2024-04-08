Нетаньяху заявив, що в Ізраїлю є дата введення ЦАХАЛ у Рафах

Ізраїль має дату введення військ ЦАХАЛу в Рафаху, тому що перемоги у війні з ХАМАС не може бути без операції в цьому місті.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За його словами, йдеться про звільнення заручників і повну перемогу над ХАМАС. Саме тому Армія оборони Ізраїлю буде введена у місто Рафах.

"Ми постійно працюємо над досягненням наших цілей", - сказав Нетаньяху.

Він сказав, що отримав детальну інформацію про переговори в Каїрі.

Війна в Секторі Газа

Нагадаємо, минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в анклаві, за даними ізраїльських ЗМІ, залишається всього одна бригада - "Нахаль".

У Білому домі заявили, що виведення Армією оборони Ізраїля військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.

Докладніше про події в Ізраїлі та секторі Газа, про те, чому США тиснуть на партнера і як з'явилася загроза нападу з Ірану, - в огляді РБК-Україна.

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