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Ізраїль вирішив відмовитися від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Секторі Гази

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Ізраїлю вирішила відмовлятися від супутникового зв'язку Starlink після заяв засновника Ілона Маска про роботу мережі в Секторі Гази.

Про це заявив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

системи супутникового зв'язку Ілон Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАСу. Вони атакували як військових, і мирних жителів, у результаті було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовики вже завдали кількох ударів. При цьому 26 жовтня Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Учора ввечері стало відомо, що у Секторі Газа почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Після цього представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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ІзраїльStarlinkСектор ГазаИлон Маск