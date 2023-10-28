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Израиль решил отказаться от Starlink после заявлений Маска о работе сети в Секторе Газа

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Израиля решили отказываться от спутниковой связи Starlink после заявлений основателя Илона Маска о работе сети в Секторе Газа.

Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Кари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

истемы спутниковой связи Илон Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа. 

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Вчера вечером стало известно, что в Секторе Газа начались проблемы со связью и интернетом. После чего представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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ИзраильStarlinkСектор ГазаИлон Маск