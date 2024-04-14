UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль відповість на атаку Ірану, але масштаби ще визначаються, - CNN

Фото: Ізраїль готує відповідь на атаку з Ірану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль відповість на атаку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня, однак, масштаби ізраїльської відповіді ще не визначені. Водночас США не планують брати в цьому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN та видання The Guardian.

Як розповів телеканалу CNN неназваний ізраїльський чиновник, Ізраїлю ще належить визначити, чи "побити весь посуд", чи зробити щось більш зважене.

Водночас співрозмовник CNN додав, що варіанти відповіді на іранську атаку, ймовірно, будуть детально обговорені під час засідання військового кабінету Ізраїлю в неділю, 14 квітня.

США не будуть брати участь у відповіді

Водночас видання The Guardian повідомляє, що США не планують брати участі у відповіді Ізраїлю на іранську атаку. Як сказав журналістам представник Білого дому Джон Кірбі, президент Джо Байден попередив про це ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху. 

"Майже все, що робив президент (Байден - ред.) з самого початку, починаючи з 7 жовтня, полягало в тому, щоб досягнути деескалації, спробувати обмежити можливості тут для ширшої регіональної війни", - наголосив Кірбі.

Іран атакував Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Як заявила Армія оборони Ізраїлю, майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Причина конфлікту

У перший день квітня по іранському консульству у столиці Сирії було завдано ракетного удару. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше семеро іранських чиновників, у тому числі Мохаммед Реза Захеді, вищий командир елітного Корпусу вартових ісламської революції, і старший командувач Мохаммад Хаді Хаджі Рахімі.

Іран звинуватив в атаці Ізраїль та пообіцяв відповісти на неї.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран