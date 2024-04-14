Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы еще определяются, - CNN

Как рассказал телеканалу CNN неназванный израильский чиновник, Израилю еще предстоит определить, "побить всю посуду" или сделать что-то более взвешенное.

В то же время, собеседник CNN добавил, что варианты ответа на иранскую атаку, вероятно, будут детально обсуждены во время заседания военного кабинета Израиля в воскресенье, 14 апреля.

США не будут участвовать в ответе

В то же время издание The Guardian сообщает, что США не планируют участвовать в ответе Израиля на иранскую атаку. Как сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби, президент Джо Байден предупредил об этом израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Почти все, что делал президент (Байден - ред.) с самого начала, начиная с 7 октября, заключалось в том, чтобы достичь деэскалации, попытаться ограничить возможности здесь для более широкой региональной войны", - подчеркнул Кирби.