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Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы еще определяются, - CNN

Фото: Израиль готовит ответ на атаку из Ирана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль ответит на атаку Ирана, произошедшую в ночь на 14 апреля. Однако масштабы израильского ответа еще не определены. В то же время США не планируют принимать в этом участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN и издание The Guardian.

Как рассказал телеканалу CNN неназванный израильский чиновник, Израилю еще предстоит определить, "побить всю посуду" или сделать что-то более взвешенное.

В то же время, собеседник CNN добавил, что варианты ответа на иранскую атаку, вероятно, будут детально обсуждены во время заседания военного кабинета Израиля в воскресенье, 14 апреля.

США не будут участвовать в ответе

В то же время издание The Guardian сообщает, что США не планируют участвовать в ответе Израиля на иранскую атаку. Как сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби, президент Джо Байден предупредил об этом израильского премьера Биньямина Нетаньяху. 

"Почти все, что делал президент (Байден - ред.) с самого начала, начиная с 7 октября, заключалось в том, чтобы достичь деэскалации, попытаться ограничить возможности здесь для более широкой региональной войны", - подчеркнул Кирби.

Иран атаковал Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. Как заявила Армия обороны Израиля, почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Причина конфликта

В первый день апреля по иранскому консульству в столице Сирии был нанесен ракетный удар. В результате авиаудара погибли по меньшей мере семь иранских чиновников, в том числе Мохаммед Реза Захеди, высший командир элитного Корпуса стражей исламской революции, и старший командующий Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран обвинил в атаке Израиль и пообещал ответить на нее.

Подробнее о причинах конфликта - читайте в материале РБК-Украина.

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