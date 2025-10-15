Ізраїль відновить війну проти ХАМАС, "щойно я скажу слово", - Трамп

"Те, що відбувається з ХАМАС, буде швидко залагоджено", - вважає Трамп.

За словами американського лідера, повернення 20 заручників, яких утримував ХАМАС із 2023 року, було вкрай важливим.

Також Трамп додав, що зараз ХАМАС "зачищає банди, насильницькі угруповання".

Президент звернув увагу, що він вивчає питання того, чи могли бойовики стратити мирних палестинців.

"Ми це з'ясуємо. Можливо, це і банди, і хтось ще", - уточнив він.

Коментуючи можливість того, що ХАМАС може відмовитися від роззброєння, Трамп відповів:

"Я думаю про це. Ізраїль повернеться на ці вулиці, щойно я скажу слово. Якщо Ізраїль зможе завдати їм удару - він це зробить. Мені довелося стримувати їх (Ізраїль - ред.). У мене була жорстка розмова з Бібі (прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху - ред.)".

Водночас американський лідер висловив оптимізм щодо довгострокових перспектив миру, особливо з огляду на підтримку з боку країн регіону.