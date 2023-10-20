США та ЄС закликають Ізраїль відкласти наземну операцію до Сектору Газа, - Bloomberg

Уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію до Сектору Газа. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що переговори з ХАМАС мають делікатний характер і можуть закінчитися невдачею. Однак, за їхніми словами, є ознаки того, що угруповання може погодитися відпустити хоча б частину цивільних осіб, захоплених його бойовиками під час смертоносного рейду 7 жовтня, не вимагаючи від Ізраїлю натомість звільнення ув'язнених.

За словами співрозмовників, спочатку Ізраїль чинив опір відтермінуванню масштабної військової операції зі знищення ХАМАС, яка, за словами офіційних осіб, мала відбутися після нападу, але під тиском США погодився почекати.

Останніми днями Ізраїль публічно змінив свій тон щодо планів проведення операції, запропонувавши більш обмежений підхід, який може знизити кількість жертв серед цивільного населення.

ХАМАС узяв у заручники понад 200 осіб під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок якого загинуло понад 1400 осіб. Їх утримують у Секторі Газа, де ізраїльські авіаудари і блокада поставок призвели до гуманітарної кризи.

Як повідомили ізраїльські військові, понад 20 заручників - підлітки і маленькі діти, а 10-20 із них - старші за 60 років. Серед них десятки громадян США, Великої Британії, Франції та інших країн.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

За даними ізраїльських ЗМІ, 20 жовтня бойовики ХАМАСу звільнили двох заручників.

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