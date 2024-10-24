Ізраїль відклав "помсту" Ірану за ракетний обстріл, The Times дізналось причину

Ізраїль вирішив відкласти "відплату" Ізраїлю за масштабний ракетний обстріл. Усе через витік розвідувальних даних Сполучених Штатів Америки (США) з нібито оцінкою планів ЦАХАЛу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як пише видання, витік розкрив розроблені плани Ізраїлю щодо відповіді на масштабний обстріл балістичними ракетами, які здійснив Іран ще на початку жовтня.

Зазначається, що документ з розвідувальними даними був оприлюднений на проіранському Telegram-каналі ще минулої п'ятниці. У ньому ж нібито була оцінка США ймовірної відповіді Ізраїлю, яка була заснована на супутникових знімках та інших розвідувальних даних.

Зокрема в документі згадувались ізраїльські балістичні ракети повітряного базування "Золотий горизонт" та "Рокс".

Обстріл Ізраїлю

1 жовтня Іран здійснив ракетний обстріл по території Ізраїлю, випустивши близько 200 балістичних ракет. Проте атака виявилася малоефективною і не завдала суттєвих збитків.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про намір відповісти на цей удар, при цьому не виключаючи можливих атак на ключові нафтові родовища або навіть ядерні об’єкти Ірану. Водночас президент США Джо Байден намагається переконати Ізраїль утриматися від таких дій, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту.

За даними ЗМІ, Ізраїль уже готується до відповіді на іранський обстріл, і очікується, що це може статися до президентських виборів у Сполучених Штатах.