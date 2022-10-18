Израиль отклонил запрос о переговорах Ганца и Резникова, - Haaretz

По словам источника, разговор был запланирован на понедельник, 17 октября, но Израиль отклонил запрос. Издание со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц отмечает, что израильская сторона сама инициировала контакты несколько дней назад.

До этого последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Один из украинских источников Haaretz сообщил, что следующая беседа планировалась на 24 августа, но с тех пор откладывалась пять раз. Вчерашний разговор сорвался за несколько часов до назначенного времени.

В то же время издание подчеркивает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию. Алексей Резников также заявил, что ему ничего неизвестно о разговоре в понедельник или любой другой день.