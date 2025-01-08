Ізраїль атакував терористів, що брали участь у вторгненні 7 жовтня

Повітряні сили Ізраїлю завдали кілька ударів по терористах, що брали участь у наступі 7 жовтня 2023 року в районі ізраїльського міста Хан-Юніс. Серед бойовиків є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Авіаудари були здійснені за розвідувальними даними, наданими Управлінням військової розвідки та службою безпеки "Шин-Бет".

За даними військових, ЦАХАЛ вжила заходів для зменшення шкоди, завданої цивільному населенню під час ударів, зокрема шляхом використання "боєприпасів, адаптованих до типу удару", повітряного спостереження та інших розвідувальних даних.

Палестинські ЗМІ повідомили про кілька жертв внаслідок цих ударів.

Атаки триватимуть

В понеділок, 6 січня, начальник Генерального штабу ізраїльської армії Герці Галеві провів оцінку ситуації та обговорив її з командирами в районі Джабалії у Секторі Газа.

Під час виступу Галеві зазначив, що ЦАХАЛ не припинить завдавати удари по палестинських бойовиках до повного звільнення ними ізраїльських заручників.

"Я хочу, щоб ви знали, що я дивлюся на ситуацію, в якій перебуває ХАМАС. Вони щодня бачать, що ви з ними робите, і вони розуміють, що це стає нестерпним. І я кажу вам - ми не зупинимося. Ми доведемо їх до того, що вони зрозуміють, що повинні повернути усіх заручників", - сказав Галеві.