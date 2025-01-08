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Израиль атаковал террористов, принимавших участие во вторжении 7 октября

Среда 08 января 2025 01:07
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Израиль атаковал террористов, принимавших участие во вторжении 7 октября Фото: израильская авиация ударила по боевикам ХАМАС в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по террористам, которые участвовали в наступлении 7 октября 2023 года в районе израильского города Хан-Юнис. Среди боевиков есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Авиаудары были осуществлены по разведывательным данным, предоставленным Управлением военной разведки и службой безопасности "Шин-Бет".

По данным военных, ЦАХАЛ приняла меры для уменьшения ущерба, нанесенного гражданскому населению во время ударов, в частности путем использования "боеприпасов, адаптированных к типу удара", воздушного наблюдения и других разведывательных данных.

Палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах в результате этих ударов.

Атаки будут продолжаться

В понедельник, 6 января, начальник Генерального штаба израильской армии Херци Халеви провел оценку ситуации и обсудил ее с командирами в районе Джабалии в Секторе Газа.

Во время выступления Халеви отметил, что ЦАХАЛ не прекратит наносить удары по палестинским боевикам до полного освобождения ими израильских заложников.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я смотрю на ситуацию, в которой находится ХАМАС. Они ежедневно видят, что вы с ними делаете, и они понимают, что это становится невыносимым. И я говорю вам - мы не остановимся. Мы доведем их до того, что они поймут, что должны вернуть всех заложников", - сказал Халеви.

Военная операция Армии Израиля в Секторе Газа

Во время вторжения террористов палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года из Сектора Газа на территорию Израиля, погибли около 1200 мирных жителей. Боевики взяли в плен 251 заложника. По данным израильтян, около половины из 100 заложников все еще живы.

В мае 2024 года при посредничестве Катара и Египта, между Израилем и ХАМАС начались переговоры о прекращении огня и обмене заложниками. Однако переговоры продолжаются медленно и до сих пор не увенчались успехом.

В конце декабря стороны обвинили друг друга в задержке прекращения огня, несмотря на прогресс в переговорах.

Армия Израиля пригрозила сверхмощными ударами по Сектору Газа, если ХАМАС не освободит заложников.

6 января ХАМАС якобы одобрил список заложников для обмена в случае прекращения огня. Однако в Израиле заявили, что не получали никаких списков.

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