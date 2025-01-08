Израиль атаковал террористов, принимавших участие во вторжении 7 октября

Воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по террористам, которые участвовали в наступлении 7 октября 2023 года в районе израильского города Хан-Юнис. Среди боевиков есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Авиаудары были осуществлены по разведывательным данным, предоставленным Управлением военной разведки и службой безопасности "Шин-Бет".

По данным военных, ЦАХАЛ приняла меры для уменьшения ущерба, нанесенного гражданскому населению во время ударов, в частности путем использования "боеприпасов, адаптированных к типу удара", воздушного наблюдения и других разведывательных данных.

Палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах в результате этих ударов.

Атаки будут продолжаться

В понедельник, 6 января, начальник Генерального штаба израильской армии Херци Халеви провел оценку ситуации и обсудил ее с командирами в районе Джабалии в Секторе Газа.

Во время выступления Халеви отметил, что ЦАХАЛ не прекратит наносить удары по палестинским боевикам до полного освобождения ими израильских заложников.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я смотрю на ситуацию, в которой находится ХАМАС. Они ежедневно видят, что вы с ними делаете, и они понимают, что это становится невыносимым. И я говорю вам - мы не остановимся. Мы доведем их до того, что они поймут, что должны вернуть всех заложников", - сказал Халеви.