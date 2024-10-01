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Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, серед загиблих відома місцева телеведуча, - ЗМІ

Вівторок 01 жовтня 2024 11:17
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Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, серед загиблих відома місцева телеведуча, - ЗМІ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль завдав удару по Дамаску у Сирії. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед яких відома місцева телеведуча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як й згадувалось вище, серед загиблих відома сирійська телеведуча Сафаа Ахмед. Її смерть підтвердило головне управління радіо і телебачення Сирії.

Міністерство оборони Сирії заявило, що Ізраїль атакував Дамаск безпілотниками й літаками близько о 2 годині ночі з "напрямку окупованих Голанських висот".

"Наші системи протиповітряної оборони протистояли ракетам і безпілотникам агресора і збили більшість з них", - відзначили у відомстві та додали, що під час атаки поранення отримали дев'ятеро людей.

CNN додає, що згідно з відеороликами, які потрапили до мережі, вибух, під час атаки, стався поруч з будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста. Втім, наразі невідомо, чи це те місце, де загинула Ахмед, оскільки місцеві ЗМІ не розкривали додаткових подробиць.

Ситуація на Близькому Сході

Протягом останніх тижнів зросли перестрілки між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран. У суботу, 28 вересня, ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

Також цієї ночі, 1 жовтня, ЦАХАЛ розпочав наземні рейди на півдні Лівану в рамках операції проти "Хезболли".

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