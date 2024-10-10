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Ізраїль вдарив по Бейруту, ціллю був високопосадовець "Хезболли", - ЗМІ

Фото: Ізраїль вдарив по Бейруту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль завдав удару по центру Бейруту. Ціллю атаки був високопосадовець "Хезболли" Вафік Сафа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Що відомо про Сафу

Нагадаємо, вже понад рік між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.

Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.

При цьому днями стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.

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