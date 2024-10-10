Ізраїль вдарив по Бейруту, ціллю був високопосадовець "Хезболли", - ЗМІ

Нагадаємо, вже понад рік між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.

Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.

При цьому днями стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.

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