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Израиль ударил по Бейруту, целью был высокопоставленный чиновник "Хезболлы", - СМИ

Фото: Израиль ударил по Бейруту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль нанес удар по центру Бейрута. Целью атаки был высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Вафик Сафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Что известно о Сафе

Напомним, уже более года между Израилем и "Хезболлой" идет война. Недавно Армия обороны Израиля приступила к наземной операции против боевиков, войска зашли на территорию Ливана.

Согласно последним данным, Израиль в ходе такой операции уже потерял 15 солдат.

При этом на днях стало известно, что боевики "Хезболла" запустили по северной части Израиля более 100 ракет.

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