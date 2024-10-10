Израиль ударил по Бейруту, целью был высокопоставленный чиновник "Хезболлы", - СМИ

Напомним, уже более года между Израилем и "Хезболлой" идет война. Недавно Армия обороны Израиля приступила к наземной операции против боевиков, войска зашли на территорию Ливана.

Согласно последним данным, Израиль в ходе такой операции уже потерял 15 солдат.

При этом на днях стало известно, что боевики "Хезболла" запустили по северной части Израиля более 100 ракет.

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