UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль уточнив, скільки заручників перебуває у полоні ХАМАС

Фото: Ізраїль уточнив, скільки заручників перебуває у полоні ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 заручників. Вони утримуються на території Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявляє, що ХАМАС утримує у полоні 210 заручників. 

За його словами, ця цифра не остаточна, оскільки військові вивчають нову інформацію щодо зниклих безвісти.

Видання наголошує, що цРаанан 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

Також вчора, 20 жовтня, бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць - громадянок США Юдіт та Наталі Раанан. Байден заявив, що це результат роботи американських чиновників.

Сьогодні між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа