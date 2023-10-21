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Израиль уточнил, сколько заложников находится в плену ХАМАС

Фото: Израиль уточнил, сколько заложников находится в плену ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что в заложниках ХАМАС находится более 200 заложников. Они удерживаются на территории Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявляет, что ХАМАС удерживает в плену 210 заложников.

По его словам, эта цифра не окончательная, поскольку военные изучают новую информацию о пропавших без вести.

Издание отмечает, что это Раанан

Что этому предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

Также вчера, 20 октября, боевики ХАМАС отпустили двух заложниц - гражданок США Юдит и Натали Раанан. Байден заявил, что это результат работы американских чиновников.

Сегодня между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться через КПП.

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ХАМАСИзраильСектор Газа