Ізраїль уразив найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані, - ЦАХАЛ

"Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними даними розвідки, завдали удару по об'єкту збагачення урану іранського режиму в районі Натанза. Це найбільший об'єкт збагачення урану в Ірані, який протягом багатьох років працював над досягненням ядерної збройової спроможності і містить інфраструктуру, необхідну для збагачення урану до військового рівня", - пише ЦАХАЛ.

Під час удару було пошкоджено підземну частину об'єкта, в якій знаходиться багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними приміщеннями та додатковою допоміжною інфраструктурою.

У тому ж числі удари були завдані по критичній інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу об'єкта.