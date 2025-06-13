Израиль поразил крупнейший объект обогащения урана в Иране, - ЦАХАЛ

"Ночью истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными данными разведки, нанесли удар по объекту обогащения урана иранского режима в районе Натанза. Это крупнейший объект обогащения урана в Иране, который в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня", - пишет ЦАХАЛ.

Во время удара была повреждена подземная часть объекта, в которой находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрическими помещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.

В том же числе удары были нанесены по критической инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу объекта.