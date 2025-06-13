Израиль поразил крупнейший объект обогащения урана в Иране, - ЦАХАЛ

В ночь на 13 июня истребители Воздушных сил Израиля нанесли удар по крупнейшему объекту обогащения урана в Иране в районе Натанза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
"Ночью истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными данными разведки, нанесли удар по объекту обогащения урана иранского режима в районе Натанза. Это крупнейший объект обогащения урана в Иране, который в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня", - пишет ЦАХАЛ.
Во время удара была повреждена подземная часть объекта, в которой находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрическими помещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.
В том же числе удары были нанесены по критической инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу объекта.
В ночь на 13 июня израильская авиация осуществила авиаудары по Ирану, нацелившись на объекты, связанные с оборонной и ядерной инфраструктурой. Операция состоялась в рамках спецоперации под названием "Львиный народ".
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, комментируя события, заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие. В то же время он выразил надежду на возобновление переговоров с Тегераном.
Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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