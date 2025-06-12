Ізраїль ударить по Ірану? США попередили про небезпеку на Близькому Сході

"У зв'язку з посиленням напруженості в регіоні Державний департамент рекомендує громадянам США, які перебувають у регіоні Близького Сходу і Північної Африки, проявляти підвищену обережність", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі нагадали, що в минулому подібна напруженість призводила до збоїв у поїздках і підвищених проблем безпеки для громадян США в цьому регіоні.

"Громадянам США слід зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайті step.state.gov, щоб отримувати інформацію та сповіщення і полегшити пошук вас у надзвичайній ситуації за кордоном", - додали у пресслужбі.