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Секрети під загрозою: Іран зламав ядерні архіви Ізраїлю, - ЗМІ

Тегеран, Неділя 08 червня 2025 02:05
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Секрети під загрозою: Іран зламав ядерні архіви Ізраїлю, - ЗМІ Ілюстративне фото: іранські спецслужби нібито заволоділи ядерними секретами Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Іранська розвідка начебто отримала тисячі секретних файлів, що стосуються ядерної програми Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє іранське держтелебачення, Ісламська Республіка начебто здобула "тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проектами та об’єктами ізраїльського режиму", які вміщують документи, зображення та відеозаписи.

Уточнюється, що операція з отримання матеріалів була проведена "деякий час тому", однак подробиці щодо змісту файлів чи способу їх здобуття, не наводяться.

Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між Іраном та Ізраїлем, які у 2024 році опинилися на межі відкритого збройного протистояння через конфлікт у Секторі Газа та ізраїльські удари по угрупованнях, що підтримуються Тегераном.

Ізраїль офіційно наразі не коментував заяву іранської сторони.

"Ядерна угода" США та Ірану

Сполучені Штати та Іран ведуть переговори з метою укладення нової ядерної угоди після того, як Дональд Трамп ще під час своєї першої президентської каденції оголосив про вихід США з попередньої домовленості.

У травні в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по іранських ядерних об’єктах. В Ірані попередили, що подібний крок може викликати симетричну відповідь і поставити під загрозу переговори зі США, які тривають з квітня цього року.

Трамп назвав "недоречним" імовірний удар Ізраїлю по Ірану в умовах прогресу на переговорах.

Крім того, президент США категорично проти збагачення Іраном урану та його перетворення на ядерну державу.

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