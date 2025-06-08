Секрети під загрозою: Іран зламав ядерні архіви Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між Іраном та Ізраїлем, які у 2024 році опинилися на межі відкритого збройного протистояння через конфлікт у Секторі Газа та ізраїльські удари по угрупованнях, що підтримуються Тегераном.

Уточнюється, що операція з отримання матеріалів була проведена "деякий час тому", однак подробиці щодо змісту файлів чи способу їх здобуття, не наводяться.

Як повідомляє іранське держтелебачення, Ісламська Республіка начебто здобула "тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проектами та об’єктами ізраїльського режиму", які вміщують документи, зображення та відеозаписи.

"Ядерна угода" США та Ірану

Сполучені Штати та Іран ведуть переговори з метою укладення нової ядерної угоди після того, як Дональд Трамп ще під час своєї першої президентської каденції оголосив про вихід США з попередньої домовленості.

У травні в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по іранських ядерних об’єктах. В Ірані попередили, що подібний крок може викликати симетричну відповідь і поставити під загрозу переговори зі США, які тривають з квітня цього року.

Трамп назвав "недоречним" імовірний удар Ізраїлю по Ірану в умовах прогресу на переговорах.

Крім того, президент США категорично проти збагачення Іраном урану та його перетворення на ядерну державу.

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