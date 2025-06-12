Израиль ударит по Ирану? США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что в прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в поездках и повышенным проблемам безопасности для граждан США в этом регионе.

"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за рубежом", - добавили в пресс-службе.