Израиль ударит по Ирану? США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

Государственный департамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки. Это может быть связано с планами Израиля нанести удар по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.
В Госдепе напомнили, что в прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в поездках и повышенным проблемам безопасности для граждан США в этом регионе.
"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за рубежом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае стало известно, что Израиль снова может планировать удары по иранским ядерным объектам. Тогда американская сторона заявила о перемещении авиационных боеприпасов и учениях Армии обороны Израиля, которые расценили как признаки подготовки к потенциальной атаке.
Также на днях иранские государственные СМИ сообщили о якобы взломе тысячи секретных файлов о ядерной программе Израиля. Израильская сторона официально не комментировала это заявление.
Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но вполне возможно, что это все-таки произойдет.
Также СМИ сообщали, что Вашингтон эвакуирует дипломатов из посольств на Ближнем Востоке и семьи военнослужащих. Причиной стали угрозы Ирана нанести удары по военным базам США.
Подробнее о том, готовит ли Израиль удар по Ирану и при чем здесь Трамп, - читайте в материале РБК-Украина.
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