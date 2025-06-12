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Израиль ударит по Ирану? США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

Фото: Госдеп США предупредил об опасности на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный департамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки. Это может быть связано с планами Израиля нанести удар по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что в прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в поездках и повышенным проблемам безопасности для граждан США в этом регионе.

"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за рубежом", - добавили в пресс-службе.

 

Израиль готовит удар по Ирану

Напомним, в мае стало известно, что Израиль снова может планировать удары по иранским ядерным объектам. Тогда американская сторона заявила о перемещении авиационных боеприпасов и учениях Армии обороны Израиля, которые расценили как признаки подготовки к потенциальной атаке.

Также на днях иранские государственные СМИ сообщили о якобы взломе тысячи секретных файлов о ядерной программе Израиля. Израильская сторона официально не комментировала это заявление.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но вполне возможно, что это все-таки произойдет.

Также СМИ сообщали, что Вашингтон эвакуирует дипломатов из посольств на Ближнем Востоке и семьи военнослужащих. Причиной стали угрозы Ирана нанести удары по военным базам США.

Подробнее о том, готовит ли Израиль удар по Ирану и при чем здесь Трамп, - читайте в материале РБК-Украина.

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