Ізраїль про удари США по Ірану: переломний момент, але кампанія триває

Удари американської армії по ядерних об'єктах Ірану стали "переломним моментом" в ізраїльській військовій кампанії проти іранського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Начальник Генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір сьогодні, 22 червня, провів оцінку ситуації з членами Форуму Генерального штабу.

"Ми перебуваємо на десятому дні операції "Левовий народ". Досі ми досягли багатьох цілей, включаючи значне пошкодження іранської ядерної програми. Ми досягли переломного моменту в кампанії після вчорашнього дуже точного та вражаючого удару Збройних сил США по ключових ядерних об'єктах", - зазначив начальник Генштабу.

Зі слів Заміра, цей удар став можливим завдяки сміливому лідерству американських партнерів та внаслідок їх спільних дипломатичних та військових зусиль.

Він розповів, що потягом місяців планування він підтримував тісний контакт з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Деном Кейном.

"Ми не повинні забувати: кампанія триває, і у нас все ще є цілі для ударів та завдання, які необхідно виконати. Ми продовжуємо збільшувати темпи наших ударів відповідно до оперативного плану, і ми готові продовжувати стільки, скільки буде потрібно", - зауважив він.

Водночас начальник Генштабу розповів, що паралельно до вчорашніх ударів, сили ЦАХАЛ та ШАБАК провели комплексну операцію та виявили тіла заручників: Офри Кейдар, Йонатана Самерано та старшого сержанта Шая Левінсона.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб повернути всіх заручників - це основна місія, якій ЦАХАЛ завжди повністю відданий", - відзначив Замір.

Він підкреслив, що ізраїльська армія залишається пильною та готовою на всіх фронтах.

"ЦАХАЛ продемонстрував свою рішучість та можливості - будь-хто, хто спробує кинути нам виклик, заплатить високу ціну. Ми не поступимося безпекою цивільного населення Держави Ізраїль", - підсумував начальник Генштабу.