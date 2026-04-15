Ізраїль та Ліван вперше за 30 років провели переговори у США: про що домовились

Переговори відбулися в окремій кімнаті в Держдепартаменті США. Їх проведенню сприяли держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

В опублікованій спільній заяві йдеться про те, що зустріч не була фактичним початком мирних переговорів, а радше підготовчим кроком до їх досягнення.

США - знову посередники в переговорах

"Сполучені Штати привітали дві країни з цією історичною віхою та висловили свою підтримку подальшим переговорам, а також планам уряду Лівану щодо відновлення монополії на силу та покладення кінця надмірному впливу Ірану", - йдеться в заяві.

Вашингтон "висловив сподівання, що переговори можуть вийти за рамки угоди 2024 року та призвести до всеохоплюючої мирної угоди", йдеться у заяві, посилаючись на попереднє перемир'я в Лівані, досягнуте за посередництва адміністрації Джо Байдена.

Тоді перемир'я вимагало від "Хезболли" роззброїтися та вивести свої війська з південного Лівану - цілі, які здебільшого залишилися невиконаними.

У своїй заяві США також висловили підтримку праву Ізраїлю захищатися від постійних нападів "Хезболли" та наголосили, що будь-яке припинення вогню в Лівані має бути результатом переговорів між Єрусалимом та Бейрутом, а не пов'язаним з будь-якими іншими напрямками.

Видання нагадує, що Іран прагнув включити Ліван до угоди про припинення вогню, укладеної зі США, і хоча пакистанські посередники заявили, що двотижневе перемир'я, яке зараз діє, мало б охоплювати "Хезболлу", Єрусалим і Вашингтон відхилили ці умови.

Відповідно, бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою" продовжилися протягом тижня після набрання чинності перемир'я в Ірані.

Чого хоче Ліван

У спільній заяві визнається позиція Лівану на підтримку "нагальної потреби" у відновленні угоди про припинення вогню від листопада 2024 року

У спільній заяві йдеться, що Бейрут "підкреслює принципи територіальної цілісності та повного державного суверенітету, водночас закликаючи до припинення вогню та вжиття конкретних заходів для вирішення та пом’якшення серйозної гуманітарної кризи, яку країна продовжує переживати в результаті триваючого конфлікту".

Позиція Ізраїлю

Що стосується Ізраїлю, у спільній заяві йдеться, що Єрусалим під час сьогоднішньої зустрічі "висловив свою підтримку роззброєнню всіх недержавних терористичних груп та ліквідації всієї терористичної інфраструктури в Лівані, а також висловив свою відданість співпраці з урядом Лівану для досягнення цієї мети та забезпечення безпеки народу обох країн".

"Ізраїль також висловив свою готовність брати участь у прямих переговорах для вирішення всіх невирішених питань та досягнення міцного миру, який зміцнить безпеку, стабільність та процвітання в регіоні", – йдеться у заяві, що розглядається як жест на користь дипломатичних рішень над військовими після того, як Єрусалим тижнями ігнорував заклики Бейрута до прямих переговорів.

"Усі сторони погодилися розпочати прямі переговори у взаємно узгоджений час і місце проведення", – додається у спільній заяві, де не оголошується конкретна дата наступної зустрічі.