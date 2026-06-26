Ізраїль та Ліван уклали тристоронню угоду у Вашингтоні

Деталі та умови угоди

За інформацією видання, церемонія підписання документа відбулася у Державному департаменті США за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Американський чиновник назвав цю подію "початком початку" складного процесу врегулювання.

Угода передбачає виведення підрозділів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з кількох невеликих районів на півдні Лівану.

Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною.

"Ми зберігатимемо буферну зону, доки "Хезболла" не роззброїться і доки існуватиме загроза для Держави Ізраїль", - заявив Нетаньягу.

За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам "Хезболли" або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет.

Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль двох пілотних зон, погоджених із ЦАХАЛ.

Обмеження впливу Ірану

Ізраїльська сторона підкреслила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану.

За словами посла Ізраїлю в США Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює.

"У цій тристоронній рамковій угоді Іран виходить з угоди, "Хезболла" виходить з угоди, а шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито", - зазначив ізраїльський дипломат.

Водночас в офісі Нетаньягу додали, що свобода військових дій ЦАХАЛ буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз.

Оновлено о 23:30

У Держдепартаменті США офіційно підтвердили підписання угоди та оприлюднили низку деталей. На сайті зазначено, що: