Ізраїль та Ліван уклали тристоронню угоду у Вашингтоні

Ізраїль, Ліван та США підписали рамкову тристоронню угоду, яка передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За інформацією видання, церемонія підписання документа відбулася у Державному департаменті США за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо.
Американський чиновник назвав цю подію "початком початку" складного процесу врегулювання.
Угода передбачає виведення підрозділів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з кількох невеликих районів на півдні Лівану.
Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною.
"Ми зберігатимемо буферну зону, доки "Хезболла" не роззброїться і доки існуватиме загроза для Держави Ізраїль", - заявив Нетаньягу.
За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам "Хезболли" або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет.
Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль двох пілотних зон, погоджених із ЦАХАЛ.
Ізраїльська сторона підкреслила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану.
За словами посла Ізраїлю в США Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює.
"У цій тристоронній рамковій угоді Іран виходить з угоди, "Хезболла" виходить з угоди, а шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито", - зазначив ізраїльський дипломат.
Водночас в офісі Нетаньягу додали, що свобода військових дій ЦАХАЛ буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз.
Оновлено о 23:30
У Держдепартаменті США офіційно підтвердили підписання угоди та оприлюднили низку деталей. На сайті зазначено, що:
Нагадаємо, 19 червня 2026 року Ізраїль та "Хезболла" домовилися про перемир'я після чергового спалаху конфлікту в Лівані. Тоді відновлення режиму припинення вогню відбулося за посередництва США та Катару. Водночас через загострення бойових дій сторонам довелося скасувати американо-іранські переговори у Швейцарії.
Цьому передувала ескалація, коли Ізраїль атакував Ліван напередодні мирної угоди США та Ірану. Тоді Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала масованих авіаударів по об'єктах інфраструктури угруповання в Бейруті. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна не терпітиме обстрілів своїх територій.
Раніше глава ізраїльського уряду Нетаньягу припустив, що Ізраїлю доведеться самому воювати проти Ірану без підтримки Сполучених Штатів. За його словами, в Єрусалимі допускали сценарій самостійного удару по Тегерану, попри всі пов'язані з цим ризики та витрати.