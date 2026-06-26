Израиль и Ливан заключили трехстороннюю сделку в Вашингтоне

Израиль, Ливан и США подписали рамочное трехстороннее соглашение, предусматривающее начало частичного вывода израильских войск из южной части Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По информации издания, церемония подписания документа прошла в Государственном департаменте США с участием послов Израиля и Ливана, а также госсекретаря Марко Рубио.
Американский чиновник назвал это событие "началом начала" сложного процесса урегулирования.
Соглашение предусматривает вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из нескольких небольших районов на юге Ливана.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении подчеркнул, что страна оставляет за собой контроль над созданной буферной зоной.
"Мы будем сохранять буферную зону, пока "Хезболла" не разоружится и пока будет существовать угроза для государства Израиль", - заявил Нетаньяху.
По словам израильского премьера, страна не позволит боевикам "Хезболлы" или гражданскому ливанскому населению входить в эту зону безопасности, закрывающую радиус действия противотанковых ракет.
Ливанская армия начнет подготовку к переходу под свой контроль двух пилотных зон, согласованных с ЦАХАЛ.
Израильская сторона подчеркнула, что подписанный документ фактически исключает Тегеран из процессов урегулирования внутри Ливана.
По словам посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, несмотря на предыдущие попытки Вашингтона вовлечь Иран в механизмы деконфликтизации, текущее соглашение это нивелирует.
"В этом трехстороннем рамочном соглашении Иран выходит из соглашения, "Хезболла" выходит из соглашения, а путь к миру между Израилем и Ливаном открыт", - отметил израильский дипломат.
В офисе Нетаньяху добавили, что свобода военных действий ЦАХАЛ будет полностью сохранена по всей зоне безопасности для ликвидации любых потенциальных угроз.
Обновлено в 23:30
В Госдепартаменте США официально подтвердили подписание сделки и раскрыли ряд деталей. На сайте сказано, что:
Напомним, 19 июня 2026 года Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии после очередной вспышки конфликта в Ливане. Тогда восстановление режима прекращения огня произошло при посредничестве США и Катара. В то же время из-за обострения боевых действий сторонам пришлось упразднить американо-иранские переговоры в Швейцарии.
Этому предшествовала эскалация, когда Израиль атаковал Ливан накануне мирного соглашения США и Ирана. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные авиаудары по объектам инфраструктуры группировки в Бейруте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет терпеть обстрелы своих территорий.
Ранее глава израильского правительства Нетаньяху предположил, что Израилю придется самому воевать против Ирана без поддержки Соединенных Штатов. По его словам, в Иерусалиме допускали сценарий самостоятельного удара по Тегерану, несмотря на все связанные с этим риски и расходы.