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Ізраїль та ХАМАС не домовилися про перемир'я, але переговори були конструктивними, - Reuters

Понеділок 29 січня 2024 01:43
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Ізраїль та ХАМАС не домовилися про перемир'я, але переговори були конструктивними, - Reuters Ілюстративне фото: Ізраїль та ХАМАС не домовилися про перемир'я, але переговори були конструктивними (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Між Ізраїлем та ХАМАСом відбулися переговори щодо посередництва в угоді про заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У неділю Ізраїль та ХАМАС провели переговори з ініціативи Катару, Сполучених Штатів та Єгипту. За словами канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, переговори були "конструктивними", але суттєві прогалини залишаються.

"Як і раніше, існують значні прогалини, які сторони продовжать обговорювати цього тижня на додаткових взаємних зустрічах", - сказали в заяві канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

У заяві йдеться, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та голова ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" Девід Барні зустрілися з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані, а також з головою єгипетської розвідки Аббас.

У заяві йдеться про те, що переговори проходили в Європі, без зазначення конкретного місця проведення.

Переговори Ізраїлю та ХАМАСу

Раніше ми писали, що Ізраїль та бойовики ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Також Ізраїль запропонував ХАМАСу паузу бойових дій строком до двох місяців. для звільнення заручників

До слова, ХАМАС заморозив мирні переговори з Ізраїлем через вбивство у Лівані заступника глави руху Салеха аль-Арурі.

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