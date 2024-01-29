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Израиль и ХАМАС не договорились о перемирии, но переговоры были конструктивными, - Reuters

Понедельник 29 января 2024 01:43
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Израиль и ХАМАС не договорились о перемирии, но переговоры были конструктивными, - Reuters Иллюстративное фото: Израиль и ХАМАС не договорились о перемирии, но переговоры были конструктивными (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Между Израилем и ХАМАСом состоялись переговоры по посредничеству в сделке о заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Израиль и ХАМАС провели переговоры по инициативе Катара, Соединенных Штатов и Египта. По словам канцелярии премьер-министра Израиля, переговоры были "конструктивными", но существенные пробелы остаются.

"По-прежнему существуют значительные пробелы, которые стороны продолжат обсуждать на этой неделе на дополнительных взаимных встречах", - сказали в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и глава израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвид Барни встретились с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, а также с главой египетской разведки Аббасом Камелем.

В заявлении говорится, что переговоры проходили в Европе, без указания конкретного места проведения.

Переговоры Израиля и ХАМАСа

Ранее мы писали, что Израиль и боевики ХАМАС достигли предварительного согласия по прекращению огня на месяц и новой сделке для освобождения заложников.

Также, Израиль предложил ХАМАСу паузу боевых действий сроком до двух месяцев. для освобождения заложников

К слову, ХАМАС заморозил мирные переговоры с Израилем из-за убийства в Ливане заместителя главы движения Салеха аль-Арури.

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