Ізраїль та Єгипет не дали евакуювати 29 українців з Гази: посольство назвало причину

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

"Якщо бути відвертим, то охочі (долучитись до евакуації, - ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали", - сказав Корнійчук.

Він пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".

Посол також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.

"Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали", - пояснив він.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

Ми також писали, що за даними Головного управління розвідки України, евакуація українців з Гази завершена. ГУР навіть розкрило деталі операції

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.

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