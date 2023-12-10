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Евакуація українців з Гази завершена: ГУР розкрило деталі операції

Сектор Газа, Неділя 10 грудня 2023 19:24
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Евакуація українців з Гази завершена: ГУР розкрило деталі операції Фото: евакуація українців з Гази завершена (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спецоперація з порятунку наших громадян із Сектору Газа успішно завершена. З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

За словами розвідки, здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.

У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей:

  • 304 українців,
  • 2 палестинців,
  • 9 громадян Молдови.

Серед врятованих із Сектору Газа - двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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