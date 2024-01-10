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Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року

Ізраїль, Середа 10 січня 2024 14:32
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Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року Фото: Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Ізраїлі.

"Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.

"Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", - додав він.

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