Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot

Що передувало

Попри тиск з боку союзників, Ізраїль уникає прямої військової допомоги Україні, остерігаючись ескалації у відносинах з Росією.

Раніше ми писали, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.

Він зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території.

Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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