Израиль опроверг заявление о передаче Украине систем Patriot

Что предшествовало

Несмотря на давление со стороны союзников, Израиль избегает прямой военной помощи Украине, опасаясь эскалации в отношениях с Россией.

Ранее мы писали, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявлял о о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.

Он отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории.

Недавно The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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