Ізраїль сьогодні отримає імена перших трьох заручників, яких буде звільнено, - Kan

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, що в четвер, 16 січня, в Досі між учасниками переговорів було офіційно було підписано угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, і звільнення заручників.

Наступного дня, у п'ятницю, група з 33 міністрів уряду Ізраїлю схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше того ж дня кабінетом безпеки. Документ набуде чинності завтра, 19 січня, оскільки у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду.

Раніше ми писали, що активний тиск з боку обраного президента США Дональда Трампа був поштовхом, щоб сторони підписали угоду. Зокрема, це стало непростим компромісом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Детальніше про роль Трампа про те, як має може тривати перемир'я і які є нові ризики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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