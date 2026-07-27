Ізраїль схвалив розгортання сил стабілізації в Газі, але є нюанс

До складу майбутнього контингенту можуть увійти близько 200 військових із так званих "дружніх країн", серед яких згадуються Уганда та Марокко. Водночас остаточні терміни розгортання місії поки не оголошені.

Ізраїль також визначив, що матиме право затверджувати країни, які можуть направляти своїх військових до складу сил.

Частина ширшого плану щодо майбутнього Гази

Міжнародні стабілізаційні сили є одним з елементів запропонованого плану щодо майбутнього сектору Газа.

Документ також передбачає створення міжнародної "Ради миру" для контролю за питаннями управління та відновлення території, а також формування технократичного органу - Національного комітету з управління Газою (NCAG).

Серед інших положень плану - роззброєння ХАМАС та поступове виведення ізраїльських військ із сектору.

Ситуація після припинення вогню

Попри досягнення домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, сторони продовжують звинувачувати одна одну у порушеннях.

Палестинське Міністерство охорони здоров'я повідомляло про загибель понад тисячі людей після набрання чинності угодою та тисячі поранених. Ці дані не можуть бути незалежно підтверджені усіма сторонами конфлікту.

Реакція на створення місії

Генеральний директор Ради миру Гази Микола Младенов підтримав рішення про створення міжнародного контингенту.

Він заявив, що розгортання сил є важливою частиною системи стабілізації Гази, підтримки демілітаризації та переходу до перехідної палестинської адміністрації в межах NCAG.

Водночас низка західних країн раніше не висловлювала готовності приєднатися до запропонованої Ради миру. Рішення ізраїльського уряду було ухвалене напередодні запланованого візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона.