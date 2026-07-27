Израиль одобрил развертывание сил стабилизации в Газе, но есть нюанс

Кабинет министров безопасности Израиля одобрил привлечение международных стабилизационных сил в сектор Газа в рамках предложенного мирного плана президента США Дональда Трампа. Контингент должен действовать в районах анклава, не находящихся под военным контролем Израиля, и координировать свои действия с израильской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
В состав предстоящего контингента могут войти около 200 военных из так называемых "дружественных стран", среди которых упоминаются Уганда и Марокко. В то же время, окончательные сроки развертывания миссии пока не объявлены.
Израиль также определил, что будет иметь право утверждать страны, которые могут направлять своих военных в состав сил.
Международные стабилизационные силы являются одним из элементов предложенного плана по будущему сектору Газа.
Документ также предусматривает создание международного "Совета мира" для контроля за вопросами управления и восстановления территории, а также формирование технократического органа – Национального комитета по управлению Газой (NCAG).
Среди других положений плана – разоружение ХАМАС и постепенное выведение израильских войск из сектора.
Несмотря на достижение договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях.
Палестинское Министерство здравоохранения сообщало о гибели более тысячи человек после вступления в силу соглашения и тысячи раненых. Эти данные не могут быть независимо подтверждены всеми сторонами конфликта.
Генеральный директор Совета мира Газа Николай Младенов поддержал решение о создании международного контингента.
Он заявил, что развертывание сил является важной частью системы стабилизации Газа, поддержки демилитаризации и перехода к переходной палестинской администрации в рамках NCAG.
В то же время ряд западных стран ранее не выражали готовности присоединиться к предложенному Совету мира. Решение израильского правительства было принято накануне запланированного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.
Идея введения международных стабилизационных сил является частью более широкого плана США по будущему сектору Газа после завершения боевых действий. Документ предусматривает создание международного механизма управления, переходного органа для Газы и демилитаризации ХАМАС.
Также мы сообщали о том, как Израиль и боевики ХАМАС согласились с мирным планом Дональда Трампа и даже начали его выполнять.